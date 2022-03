Agguato ad Arzano, colpito il fratello del ras ‘o Sceriff

E’ sempre più guerra tra gruppi rivali ad Arzano dove questa sera i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti in via Roma. Qui due sono rimaste ferite per colpi d’arma da fuoco. I feriti, già trasportati presso l’ospedale di Frattamaggiore, non in pericolo di vita, sono Antonio Alterio, 28enne, fratello del ras delle palazzine Raffaele ‘o sceriff: il giovane ha riportato una ferita ad un piede. L’altra persona colpita è Daniele Laperuta, 32enne, incensurato, anche lui ferito ad un piede. Sul posto sono stati rivenuti al momento 9 bossoli cal. 9×21. Il luogo dove è avvenuto l’evento è un circolo ricreativo e probabilmente i due erano lì o comunque nei pressi. La parentela del primo ferito spingerebbe gli inquirenti ad ipotizzare la ripresa dello scontro tra i Cristiano-Mormile da una parte e il gruppo Monfregolo dall’altra. Secondo le ultime informative delle forze dell’ordine Alterio sarebbe proprio vicino ai Monfregolo, sodalizio al momento dominante su Arzano.