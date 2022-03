Da Barbara D’Urso a Matteo Salvini, centinaia di dediche a Fedez dopo l’annuncio della malattia

Dopo l’annuncio della sua malattia, Fedez è stato letteralmente ‘ricoperto’ di messaggi di affetto. Centinaia le dediche ed i post di solidarietà e incoraggiamento sui social. Su Twitter il nome del cantante e il tag “ferragnez” è entrato nei trend in poco tempo. Antonella Clerici, Emma Marrone, Barbara d’Urso, Levante, X Factor, per citarne alcuni. Anche Matteo Salvini ha voluto esprimere la sua solidarietà: “Possiamo anche aver discusso in passato – scrive il leader della Lega – ma oggi questo non conta niente. Forza ragazzo!”.

La malattia di Fedez

“Faccio questo video per tirare fuori queste cose, perché credo possa fare bene anche a me. Sono qua – spiega Fedez – per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, ma con un gran tempismo. Questo comporta un percorso, che mi sento di dover raccontare anche se non a partire da ora, perché voglio stringermi alla mia famiglia e ai miei figli. Leggere le storie di altre persone mi ha dato conforme. Sento di doverlo fare anche io“.

“Mi rendo conto che in questi anni è come se avessi avuto un album dei ricordi condiviso e solo ora mi rendo conto dell’importanza di essere riuscito a strappare un sorriso a chi sta dall’altra parte dello schermo. Quell’album condiviso adesso sarà la mia forza, servirà per strappare un sorriso a me: anche questo mi sta riuscendo a farmi attribuire il valore di qualcosa che non sapevo ancora quanto valesse. In questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre“.