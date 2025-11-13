PUBBLICITÀ

Arzano. Discariche degli orrori e mancate bonifiche: partono le indagini del Commissario Unico per le discariche abusive il Generale di Brigata dei carabinieri, Giuseppe Vadalà. Investito anche il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri e organi di polizia giudiziaria. Con una nota-dossier trasmessa a due Procure e per competenza agli organi preposti ai controlli ambientali e di pubblica sicurezza il Commissario, stante lo stato dei luoghi di alcune realtà sommerse sul territorio arzanese sin dal 2020, avvierà nei prossimi giorni una serie di sopralluoghi mirati al contrasto delle ecomafie e risalire alla filiera delle eventuali responsabilità in materia di controlli e informative. Il dossier, tratterebbe diverse zone ad alto rischio non bonificate e risanate dopo anni di sversamento incontrollato e illegale di rifiuti di ogni genere rendendo il territorio arzanese capitale della cosiddetta Terra dei Fuochi. Un segnale importante che in molti attendevano da diversi anni e di attenzione soprattutto al territorio. Già in altre realtà, il Generale si è detto molto attento, ringraziando soprattutto quei cittadini che collaborano a far sì che il lavoro della struttura commissariale non venga vanificato. Un caso che potrebbe riservare risvolti giudiziari di non poco conto.