PUBBLICITÀ
HomeAttualità e SocietàArzano. Discariche degli orrori e mancate bonifiche: partono le indagini
Attualità e Società

Arzano. Discariche degli orrori e mancate bonifiche: partono le indagini

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Arzano. Discariche degli orrori e mancate bonifiche: partono le indagini
Arzano. Discariche degli orrori e mancate bonifiche: partono le indagini
PUBBLICITÀ

Arzano. Discariche degli orrori e mancate bonifiche: partono le indagini del Commissario Unico per le discariche abusive il Generale di Brigata dei carabinieri, Giuseppe Vadalà. Investito anche il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri e organi di polizia giudiziaria. Con una nota-dossier trasmessa a due Procure e per competenza agli organi preposti ai controlli ambientali e di pubblica sicurezza il Commissario, stante lo stato dei luoghi di alcune realtà sommerse sul territorio arzanese sin dal 2020, avvierà nei prossimi giorni una serie di sopralluoghi mirati al contrasto delle ecomafie e risalire alla filiera delle eventuali responsabilità in materia di controlli e informative. Il dossier, tratterebbe diverse zone ad alto rischio non bonificate e risanate dopo anni di sversamento incontrollato e illegale di rifiuti di ogni genere rendendo il territorio arzanese capitale della cosiddetta Terra dei Fuochi. Un segnale importante che in molti attendevano da diversi anni e di attenzione soprattutto al territorio. Già in altre realtà, il Generale si è detto molto attento, ringraziando soprattutto quei cittadini che collaborano a far sì che il lavoro della struttura commissariale non venga vanificato. Un caso che potrebbe riservare risvolti giudiziari di non poco conto.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati