Arzano – Il Tar chiude il Bar Moscato, abbassa di nuovo le serrande il noto locale. Aveva tentato di riaprire i locali presentando una Scia poi riscontrata irregolare. A richiedere l’accesso l’accesso nella nota attività di via Napoli, struttura su più livelli, erano stati i militari dell’arma dei Carabinieri della locale tenenza unitamente alla polizia locale con il colonnello Biagio Chiariello con al seguito il tecnico comunale che, a fronte della certificazione presentata dal titolare, aveva rilevato l’inidoneità all’apertura con successiva emissione di ordinanza dell’ufficio Suap subito attivato dall’assessore Tagliatela e dal dirigente Marino su input dell’amministrazione comunale che sin da subito si era attivata con l’ufficio legale.

La documentazione relativa alla Scia (la segnalazione certificata d’inizio attività) sarebbe stata riscontrata mancante non solo del cambio di destinazione d’uso dei locali, ma di una serie di certificazioni obbligatorie. Tanto incompleta, in alcune sue parti, da far abbassare le serrande al locale. Il titolare della società Moscato & Colavecchia attraverso il legale Antonio Camarca, aveva poi fatto ricorso al Tar ottenendo la sospensiva cautelare in attesa dell’udienza di merito discussa martedì scorso alla termine della quale la camera di consiglio composta dai giudici Anna Pappalardo, Carlo Dell’Olio e Gabriella Caprini, ha emesso l’ordinanza cautelare che mette definitivamente la parola fine a questa vicenda contornata da diversi colpi di scena.