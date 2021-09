Assaltavano i tir durante la ‘pausa’ dell’autista, arrestata banda di Napoli. Identificate quattro persone dedite alla commissione di furti pluriaggravati in danno dei tir in sosta nella aree di servizio autostradali. Operazione condotta dopo le accurate indagini, svolte dalla Procura della Repubblica di Frosinone con delega alla Sezione di Polizia Stradale di Frosinone iniziate a seguito di una denuncia di furto sporta da un autotrasportatore.

Stamattina è stata eseguita un’ordinanza dispositiva di misure cautelari nei confronti di tre persone, tutte dimoranti a Napoli. Tutte ritenute responsabili di una serie di furti commessi nelle aree di servizio situate nel tratto autostradale compreso tra Caserta Nord ed Anagni.

I RAPINATIR ENTRAVANO IN AZIONE DURANTE LA PAUSA LUNGA

Le modalità operative con le quali venivano realizzati i furti consistevano dapprima

nel perlustrare le aree di servizio a bordo di veicoli noleggiati da soggetti prestanome,

al fine di individuare il mezzo in sosta da depredare mentre il conducente stava

effettuando la “pausa lunga” in orario notturno.

Una volta individuata la vittima tagliavano il telone di copertura del semirimorchio per verificarne la natura della merce trasportata. Subito dopo sopraggiungeva un autocarro, con un complice a bordo. Sul mezzo sopraggiunto veniva, velocemente, caricata la merce sottratta approfittando del fatto che il conducente del mezzo depredato stesse dormendo.

L’ASSALTO DEI RAPINATIR ALL’AREA DI SERVIZIO

Il gruppo criminale prediligeva per le proprie azioni l’area di servizio La Macchia di

Anagni. Proprio in quell’autogrill vennero condotti almeno due furti durante i quali sono stati rubati capi d’abbigliamento e utensili per la lavorazione del metallo. Subito dopo aver commesso il furto i responsabili si dirigevano, a bordo dei mezzi utilizzati, verso il luogo di provenienza, ovvero la zona sud di Napoli. Nel capoluogo partenopeo veniva scaricata la merce rubata, che successivamente veniva piazzata sul mercato illecito attraverso alcuni ricettatori.

RUBATO UN TIR CARICO DI TELEVISORI

In un caso, nella fase di rientro, condotto un furto all’interno dell’area di

servizio Teano dove rubavano da un tir in sosta un consistente carico di televisori. Le indagini consentivano di acquisire elementi utili all’emissione di un’ ordinanza dispositiva di misure cautelari nei confronti di tre soggetti. Condotte attività tecniche di servizi sul territorio ed acquisizione dei filmati di registrazione delle telecamere di sicurezza della aree di sevizio e della rete autostradale. Una quarta persona indagata per gli stessi fatti già si trova in carcere per altri motivi, sempre legati a reati commessi in danno di autotrasportatori.