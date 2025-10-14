Assalto in gioielleria, sgominata banda napoletana: 6 arresti

PUBBLICITÀ

Quattro persone in carcere e due ai domiciliari: altrettante ordinanze sono state eseguite dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino a conclusione delle indagini sulla rapina, avvenuta il 22 ottobre dell’anno scorso, ai danni di una gioielleria di Mercogliano, in provincia di Avellino.

Quel mattino, dopo che due donne della banda erano entrate nel negozio fingendosi interessate all’acquisto di gioielli, tre uomini, uno dei quali all’epoca minorenne, con il volto coperto da maschere di carnevale e armati di pistola e fucile fecero irruzione all’interno.

La reazione del titolare di un negozio adiacente la gioielleria, costrinse i rapinatori a darsi alla fuga a bordo di un’auto condotta da un complice, prelevata da un autonoleggio con targa contraffatta.

In particolare, mentre uno di loro restava alla guida dell’auto, gli altri tre, armati di una pistola e di un fucile, irrompevano nell’esercizio commerciale, non riuscendo tuttavia nell’intento per la reazione di un esercente adiacente alla gioielleria. Ai prevenuti veniva fornito supporto logistico ed organizzativo da altre due persone, incontrate presso un autolavaggio, ove il gruppo criminale, proveniente da Napoli, aveva programmato le attività preparatorie e dove veniva prelevata l’autovettura utilizzata per l’azione criminosa. Va precisato che per le due donne componenti il gruppo lo scorso 19 giugno, il GIP di Avellino aveva già emesso Ordinanza applicativa della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

La Squadra Mobile di Avellino, su disposizione del Gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti Luigi D. M napoletano, già condannato per l’omicidio di Santo Romano, il 19enne ucciso a San Sebastiano al Vesuvio nel novembre dello stesso anno.

Il giovane, trasferito all’Istituto penale per minorenni di Casal del Marmo a Roma, è gravemente indiziato di tentata rapina aggravata e porto abusivo di armi comuni da sparo.

Ma il suo nome era già noto agli investigatori: nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2024, a San Sebastiano al Vesuvio, il minorenne aveva sparato e ucciso Santo Romano, il giovane calciatore che aveva tentato di sedare una lite scoppiata per futili motivi — una scarpa pestata durante una discussione tra coetanei.

Il colpo, partito da una pistola calibro 7. 65, lo raggiunse al petto. Romano morì poco dopo, sotto gli occhi attoniti degli amici.

Dalle successive indagini della Mobile partenopea emerse che il 17enne aveva partecipato alla tentata rapina di Mercogliano appena dieci giorni prima dell’omicidio, confermando un percorso criminale precoce e violento, caratterizzato da una deriva senza controllo.