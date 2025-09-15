PUBBLICITÀ
Assalto in lavanderia ad Arzano, ladri fuggono via con la cassa automatica

Nicola Avolio
Malviventi in azione nella lavanderia “Bloomest” ad Arzano. In appena un minuto, si sono introdotti all’interno della nota attività di via Sette Re e, incuranti dell’allarme che suonava incessante, hanno portato via la cassa automatica con ovviamente i soldi al suo interno.

I fatti sono avvenuti all’alba di ieri, domenica 14 settembre. L’episodio è stato ripreso integralmente dalle telecamere di videosorveglianza.

Disperata la titolare dell’attività: “Ho subito un furto alquanto devastante, distruggendo il mio sogno”, ha detto. Per poi proseguire: “Sono una mamma di 25 anni che dedica impegno e costanza, tralasciando per dedizione anche la crescita di mio figlio che ha appena 10 mesi. Per pochi soldi sono stati arrecati numerosi e cospicui danni alla mia attività, ormai siamo vittime e succubi di un stato che effettivamente non riesce a gestire più nulla. Solo con l’unione di un popolo forse e dico, forse, potremmo provare a far sì che tutto questo abbia una fine”.

Di seguito, il video del furto in lavanderia, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza:

