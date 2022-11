Assegno unico aumentato del 50% e buoni spesa, il Governo approva il Decreto

Aumento dell’unico per le famiglie con 3 o più figli e introduzione buoni spesa, il Governo approva il Decreto. Per il 2023 il contributo alle famiglie sarà maggiorato del 50% per il primo anno, e di un ulteriore 50% per le famiglie composte da 3 o più figli. Confermato l’assegno per i disabili. Per i dipendenti aliquota al 5% per premi di produttività fino a 3.000 euro.

ASSEGNO UNICO

“I provvedimenti per la famiglia e natalità valgono un miliardo e mezzo di euro, una scelta che non ha molti precedenti. L’assegno unico aumentato del 50% a tutti per il primo anno di vita del bambino, del 50% per tre anni per le famiglie numerose. L’Iva su tutti i prodotti della prima infanzia sarà al 5% e anche per quello che riguarda i dispositivi igienici femminili non compostabili, vengono confermate le misure per acquisto della prima casa sulle giovani coppie”, dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Alla base delle norma che conta complessivamente 35 miliardi di euro ci sono due grandi priorità. La crescita, cioè mettere in sicurezza il tessuto produttivo” e, dall’altra parte “la giustizia sociale a dire l’attenzione alle famiglie e ai redditi più bassi”, ha aggiunto la premier.

I BUONI SPESA

Viene inoltre istituito un fondo di 500 milioni di euro destinato alla realizzazione di una “Carta Risparmio Spesa” per redditi bassi fino a 15mila. Sarà gestita dai comuni e volta all’acquisto di beni di prima necessità. Si tratta di una sorta di buoni spesa da utilizzare presso punti vendita che aderiscono all’iniziativa con un’ulteriore proposta di sconto su un paniere di prodotti alimentari.

AGEVOLAZIONI UNDER 36 E FLAX TAX

Agevolazioni alle assunzioni a tempo indeterminato con una soglia di contributi fino a 6 mila euro per chi ha già un contratto a tempo determinato. In particolare pe le donne under 36 e per i percettori del reddito di cittadinanza.

Proroga per il 2023 delle agevolazioni per acquisto prima casa per i giovani under 36. Introduzione per i lavoratori autonomi di una flat tax incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro.

IL DECRETO DEL GOVERNO

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio.

I provvedimenti, che verranno trasmessi al Parlamento e alle autorità europee, prendono come riferimento il quadro programmatico definito nell’integrazione alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2022. Quantificano l’ammontare del valore delle misure contenute nella manovra di bilancio in 35 miliardi di euro.