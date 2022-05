Assegno Unico, come controllare i pagamenti e sbloccare le domande

L’Inps annuncia nuove funzionalità per l’Assegno Unico. È possibile modificare la domanda già presentata accedendo alla sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”. I campi che si possono modificare sono diversi. Variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio. Variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni). Modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori.

Il codice fiscale dell’altro genitore (a condizione che questi non abbia già fornito la propria modalità di pagamento e non abbia già percepito un pagamento. I criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori. Inserimento delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021. Variazioni attinenti alle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e dall’eventuale altro genitore.

Visualizzazione dei pagamenti dell’Assegno Unico

Nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, dopo avere effettuato l’accesso al dettaglio della domanda, è stata aggiunta la voce “Pagamenti”. Dunque è possibile visualizzare la lista dei pagamenti disposti suddivisi per competenza mensile con la specifica modalità di pagamento utilizzata.

Evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze

Accedendo alla predetta sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, nella visualizzazione di riepilogo che appare al momento dell’accesso è presente un campo denominato “Evidenze”. Tale campo mostra all’utente che ha inserito la domanda le eventuali criticità emerse durante la fase istruttoria e che ne impediscono il completamento.

In tali casi, la domanda può essere sbloccata solo a seguito dell’intervento da parte del richiedente stesso a cui viene richiesto, ad esempio, di fornire ulteriore documentazione di supporto ovvero di precisare la permanenza di un requisito. Se le evidenze sono più di due, la lista completa delle criticità che impediscono il completamento dell’istruttoria può essere visualizzata accedendo al dettaglio della domanda (tramite l’apposito pulsante posto a destra degli estremi identificativi della domanda stessa), e selezionando il tab “Evidenze”.

Le evidenze si possono riferire anche alla modalità di pagamento prescelta, alla necessità di ulteriore documentazione da allegare a comprova dei requisiti per il diritto e/o la misura dell’assegno, alla necessità di integrare i requisiti (di studio, tirocini, ecc.) per i figli diventati maggiorenni dopo la presentazione della domanda, alla discordanza della condizione di disabilità con quanto rilevato in DSU.