Assurdo al “Vecchio Policlinico”, entra nella stanza della dottoressa e ruba pc e cellulare

Ha dell’incredibile quanto accaduto, nella giornata odierna, al Vecchio Policlinico di piazza Miraglia, a Napoli.

I carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno arrestato per furto aggravato un 49enne.

L’uomo si è recato nel Vecchio Policlinico – AOU Luigi Vanvitelli a Piazza Miraglia nel Quartiere San Giuseppe forse con la scusa di essere visitato. Il 49enne dopo essersi introdotto nella stanza di una dottoressa, rubava il cellulare dalla borsa e il pc portatile ma è stato fermato poco dopo da alcuni pazienti.

I carabinieri intervenuti sul posto hanno perquisito l’uomo che è stato trovato in possesso di un coltello e di una tronchese da elettricista.

Pregiudicato aggredisce i sanitari all’ospedale di Pozzuoli

Ma non è stato, questo, l’unico episodio in cui il personale sanitario è rimasto coinvolto, seppur in due dinamiche differenti.

In quei momenti, infatti, i militari della stazione di Licola sono intervenuti nell’ospedale di Pozzuoli per un’aggressione a personale sanitario. Dopo gli accertamenti è stato denunciato un paziente 28enne pregiudicato già sottoposto ai domiciliari e lì ricoverato.

Il 28enne aveva aggredito un infermiere per futili motivi.

