Aumentano le pensioni d’invalidità nel 2022, arriva la conferma dal Ministro

Aumentano le pensioni nel 2022, cambiano gli importi degli assegni. A confermarlo è stato il ministro delle Disabilità Erika Stefani. “Tra i provvedimenti collegati al Documento di Economia e Finanza è stato inserito un ddl che prevede l’adeguamento delle pensioni di invalidità”, ha spiegato, “Abbiamo fortemente voluto tale misura che è intenzionata anche a recepire la sentenza n. 152 della Corte Costituzionale del 23 giugno 2020, la quale ha precisato che un assegno mensile di circa 286 euro è inadeguato“.

Dunque nel Def c’è anche l’adeguamento degli importi delle pensioni di invalidità: valore per il 2022 è pari a 291,98 euro. Una capitolo che prevede il recepimento delle indicazioni arrivate dalla Corte Costituzionale con la sentenza 152 del 2020. “L’importo mensile della pensione di inabilità, di attuali euro 286,81, è innegabilmente, e manifestamente, insufficiente ad assicurare agli interessati il minimo vitale“. E dunque non rispetta il limite invalicabile del nucleo essenziale e indefettibile del diritto al mantenimento, garantito ad ogni cittadino inabile al lavoro dall’art. 38 della Costituzione.

L’AUMENTO DELLE PENSIONI

Dal mese di novembre 2020, le pensioni di invalidità sono salite da 286,81 a 651,51 euro per 13 mensilità. Il nuovo trattamento è stato previsto per tutti gli invalidi civili al 100% dai 18 anni ai 60 anni mentre l’incremento delle pensioni agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi è riconosciuto d’ufficio. Come riporta Il Sole 24 ore l’aumento viene garantito se risultano soddisfatti alcuni requisiti di reddito: 8.583,51 per un pensionato solo e 14.662,96 euro per un pensionato coniugato. Per il 2022 l’importo della maggiorazione mensile è, quindi, quantificato in 368,58 euro, mentre quello del trattamento di invalidità dopo la rivalutazione fatta a inizio anno è di 291,69 euro per un totale di 660,27 euro.