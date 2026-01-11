PUBBLICITÀ
Auto dei vigili data alle fiamme a Saviano, l’ira del prefetto: “Grave episodio”

Nicola Avolio
Auto dei vigili data alle fiamme a Saviano, l'ira del prefetto: "Grave episodio"
Un’auto della Polizia municipale di Saviano è stata data alle fiamme nella notte scorsa, nell’area antistante il Comando.

Il prefetto di Napoli Michele di Bari, che parla di “grave episodio”, ha immediatamente disposto l’intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza in tutta l’area interessata da parte delle forze di polizia.

Il prefetto di Napoli, nel manifestare “piena fiducia nell’operato degli organi investigativi”, ha ribadito “il fondamentale contributo del sistema di videosorveglianza attivo nel Comune di Saviano, territorio particolarmente attenzionato dalle forze di polizia, ove è insediata un’amministrazione commissariale”.

