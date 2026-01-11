PUBBLICITÀ
Palo della luce cade sull’auto in transito a Bagnoli, grave la conducente

Di Nicola Avolio
Grave incidente a Napoli nella tarda mattinata di ieri, sabato 10 gennaio, a causa del maltempo, per colpa delle forti raffiche di vento che hanno sferzato la città a partire dalla notte.

Intorno alle 13:30 a Bagnoli, quartiere della periferia Ovest del capoluogo, un palo della pubblica illuminazione è crollato al suolo, abbattendosi su un’automobile in transito.

Sul posto, in via Nuova Bagnoli, sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno preso in carico la donna alla guida dell’automobile colpita, che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Paolo del vicino quartiere di Fuorigrotta. La donna versa in gravi condizioni, anche se non è noto se si trovi in pericolo di vita o meno.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, che hanno messo in sicurezza l’area e hanno avviato le indagini per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

Grandine, voragini e strade allagate: i danni del maltempo a Napoli e provincia

 

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

