Grave incidente a Napoli nella tarda mattinata di ieri, sabato 10 gennaio, a causa del maltempo, per colpa delle forti raffiche di vento che hanno sferzato la città a partire dalla notte.

Intorno alle 13:30 a Bagnoli, quartiere della periferia Ovest del capoluogo, un palo della pubblica illuminazione è crollato al suolo, abbattendosi su un’automobile in transito.

Palo della luce cade sull’auto in transito a Bagnoli, grave la conducente

Sul posto, in via Nuova Bagnoli, sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno preso in carico la donna alla guida dell’automobile colpita, che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Paolo del vicino quartiere di Fuorigrotta. La donna versa in gravi condizioni, anche se non è noto se si trovi in pericolo di vita o meno.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, che hanno messo in sicurezza l’area e hanno avviato le indagini per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.