Auto rubata e cannibalizzata a Giugliano, la Municipale evita il peggio

Nell’ambito del controllo del territorio un equipaggio, in orario notturno, ritrovava una Peugeot 208 nuova abbandonata in via Vicinale Igelsi in zona isolata. Si effettuava immediatamente una verifica sulla proprietà e sulla provenienza. L’auto risultava rubata nel pomeriggio dello stesso giorno a Giugliano in Campania. Pertanto l’auto, mancante delle due portiere anteriori, veniva restituita al proprietario giuglianese di anni 32.

Il tempestivo intervento ha consentito di limitare i danni. Certamente l’auto era pronta per
ulteriori vandalizzazioni ed asportazioni da effettuare durante la stessa notte, essendo nuova econ parti facilmente rivendibili sul mercato abusivo.

