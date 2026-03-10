Auto rubata e ritrovata a Giugliano, era sparita da tre giorni

PUBBLICITÀ

Personale della Polizia Municipale di Giugliano in Campania, è intervenuta per sosta sul

marciapiede in via Boccaccio. Durante l’intervento l’equipaggio ha notato in sosta una Fiat Panda con leggeri segni di effrazione.

Immediatamente contattavano la Centrale Operativa per gli accertamenti di rito. All’esito dei quali l’auto risultava rubata tre giorni prima sempre a Giugliano in Campania.

Si contattava il denunciante, giuglianese di 46 anni, al quale veniva consegnato il

veicolo dopo aver acquisito la denuncia sporta.

Il proprietario del veicolo ha ringraziato a più riprese gli agenti operanti per aver ritrovato il veicolo a pochi giorni dal furto ed in buone condizioni.

Controlli della Polizia Municipale di Giugliano in Campania sono stati effettuati durante lo scorso fine settimana, nei pressi del cimitero e del palazzetto dello sport. In particolare nella zona cimitero sono stati sanzionati due parcheggiatori abusivi, entrambi giuglianesi, rispettivamente di 59 e 61 anni. Nella zona del palazzetto dello sport, invece, è stato sanzionato un terzo parcheggiatore abusivo sempre giuglianese, anche in questo caso di 59 anni.

Sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 2.400 euro. Proseguiranno i controlli nei prossimi giorni, al fine di verificare eventuali reiterazione della condotta, che assume rilievo penale se effettuata nel biennio successivo, con pene previste dell’arresto da 6 mesi ad un anno e l’ammenda da 2.000 a 7.000 auro. Il tutto al fine di migliorare il decoro urbano, la percezione di legalità e di sanzionare comportamenti illeciti.