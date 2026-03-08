PUBBLICITÀ
Auto si ribalta alla Riviera di Chiaia, morto l’anziano conducente

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Rocambolesco incidente stradale nel pomeriggio di ieri sabato 7 marzo, alla Riviera di Chiaia: il bilancio è di una vittima, un uomo di 75 anni, purtroppo deceduto.

Stando a quanto si apprende, un’automobile, con a bordo il 75enne e la sua compagna, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata al centro della carreggiata.

Da una prima ricostruzione, nell’incidente sarebbe rimasto coinvolta soltanto la vettura, una Fiat Punto: il conducente ne avrebbe perso il controllo verosimilmente in seguito a un malore. L’auto, dopo aver urtato i cordoli, si è ribaltata al centro della carreggiata.

A documentare l’incidente, tramite i propri canali social, è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Sul posto, come ha raccontato Borrelli, sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Polizia Municipale, nonché i sanitari del 118, che hanno prestato i soccorsi al conducente della vettura: nonostante i disperati tentativi di salvare la vita al 75enne, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

I rilievi sul posto sono stati eseguiti dagli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Municipale.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

