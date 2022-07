Bacio virale tra Berlusconi e Marta Fascina, il video girato da Massimo Boldi: “Dov’è la lingua?”

Un bacio appassionato quello che si sono scambiati Silvio Berlusconi e la fidanzata Marta Fascina davanti a un cameraman Vip. Al quale non basta il trasporto che il presidente di Forza Italia mette nelle seppur appassionate effusioni. È Massimo Boldi, la cui voce fuori campo si sente nel breve video che sta girando su TikTok e a cascata sugli altri sociale come Instagram.

“Con la lingua!” grida Cipollino, strappando a Berlusconi un sorriso. Il Cav poi chiede divertito: “Fammi vedere!”. Secondo le ricostruzioni pare che il video sia stato girato alla festa per la vittoria dello scudetto del Milan ma è finito sui social solo oggi, diventando ben presto cliccatissimo.

Silvio Berlusconi, Marta Fascina e il matrimonio (che matrimonio non è)

Dimora da sogno, festa all’americana con buffet e pochi invitati. Abiti eleganti, fatti su misura, e – si vocifera – un anello con diamante solitario, ma di quest’ultimo non ci sono conferme.

Non sono le nozze di divi di Hollywood, ma la festa in grande stile per celebrare “il rapporto di amore, di stima e di rispetto” che “lega Silvio Berlusconi alla signora Marta Fascina“, per usare le parole del Cavaliere, 85enne. “E’ così profondo e solido il nostro legame che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio”, ha precisato l’ex premier per smentire le indiscrezioni della stampa riguardo a nozze imminenti. “Proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a Marta, sto progettando per un prossimo futuro, di festeggiarlo come merita: con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari“, aveva detto Silvio Berlusconi di recente.