Bacoli, sgomberato lido abusivo: la spiaggia restituita alla cittadinanza

Spiaggia occupata abusivamente liberata e restituita ai cittadini. Il sindaco di Bacoli Josi Gerardo della Ragione ne ha dato notizia sui social.

“Questa è una spiaggia di Bacoli liberata da un lido abusivo. Pedane abusive, baretti abusivi, cancelli abusivi, strutture abusive. Tutto, abusivo. E tutto tolto. A Cuma, alle Spiagge Romane. Adesso si è tornata a vedere la sabbia. È un segnale forte di cambiamento. Stiamo voltando pagina. Per difendere il mare, l’arenile. Per proteggere i beni pubblici. Ringrazio la Procura di Napoli, la magistratura. In prima linea per liberare un Sito d’Interesse Comunitario da degrado e soprusi. Meraviglia devastata da decenni di violenze. Con la complicità di tanti. Dobbiamo sconfiggere la cultura del “me lo vedo io”. La bieca cultura della clientela sfrenata.

“Apparamm”. A danno del popolo che non ha più un granello di spiaggia libera. Esiste invece un modo sano per valorizzare la nostra terra, per viverla. E mi rivolgo innanzitutto a quegli imprenditori a cui, in cambio di qualche voto, è stato fatto credere che potevano fare tutto. C’è una nuova strada da seguire.

E si chiama legalità. Liberatevi dai padroni di turno. Fate impresa nel rispetto delle regole. Noi saremo al vostro fianco. Così come siamo accanto alla comunità, alle famiglie, agli anziani, ai bambini, a cui si devono restituire i diritti sottratti da tempo. Ripeto, è un percorso lungo. Ma abbiamo iniziato. Insieme, con l’aiuto di tutte le istituzioni, ce la facciamo. Un passo alla volta”