Balneabilità in Campania 2022: mare eccellente a Lago Patria e Licola, non balneabile a Cuma

Torna il resoconto stagionale di Internapoli sullo stato della balneabilità delle acque campane, sulla base dei dati Arpac. Quest’anno la Campania si affaccia all’estate con il 97% di coste balneabili e ben 18 bandiere blu, seconda solo alla Liguria.

Giudizio di idoneità balneare di inizio stagione

Il giudizio di idoneità di inizio stagione balneare, espresso nella delibera regionale n. 151 del 30.03.2022, deriva dall’analisi statistica degli ultimi quattro anni di monitoraggio in base agli esiti analitici di due parametri batteriologici: Escherichia coli ed Enterococchi intestinali ritenuti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità indicatori specifici di contaminazione fecale. Le acque di balneazione sono classificate secondo 4 qualità previste dalla norma: Scarsa (rosso), Sufficiente (gialla), Buona (verde), Eccellente (blu). Le acque non balneabili sono individuate ad inizio stagione, per queste le amministrazioni comunali dovranno adottare diverse misure ad apertura della stagione balneare.

La situazione della balneabilità a Lago Patria e Varcaturo

Quest’anno il litorale nell’area di Lago Patria e Varcaturo supera i test a pieni voti, essendo completamente balneabile. Infatti, secondo i dati delle analisi Arpa, lo stato delle acque in questo tratto di costa risulta essere classificato eccellente nella sua totalità. Gli innumerevoli lidi e le strutture turistiche sono, quindi, pronti ad accogliere sulle loro spiagge sabbiose cittadini e turisti italiani e stranieri.

Lo stato delle acque nel litorale da Licola a Cuma: dove sono balneabili

Mare eccellente anche nell’area di Licola, le cui acque rientrano interamente nella classificazione blu, tranne che per il tratto confinante con la zona di Cuma. In questo pezzo di costa le acque risultano balneabili, ma comunque leggermente inquinate, rientrando nella classificazione verde (buona). Questo perchè, contrariamente al resto del litorale giuglianese, le acque di Cuma risultano completamente non balneabili. La causa è da riscontrare nella foce del Depuratore, che inquina interamente l’area, facendolo rientrare nella classificazione rossa (scarsa).