Balneabilità in Campania 2022, acque eccellenti da Baia Domizia ad Ischitella

Torna il resoconto stagionale di Internapoli sulla balneabilità delle coste campane, sulla base dei dati Arpac. Quest’anno la Campania si affaccia all’estate con il 97% di coste balneabili e ben 18 bandiere blu, seconda solo alla Liguria.

Giudizio di idoneità balneare di inizio stagione

Il giudizio di idoneità di inizio stagione balneare, espresso nella delibera regionale n. 151 del 30.03.2022, deriva dall’analisi statistica degli ultimi quattro anni di monitoraggio in base agli esiti analitici di due parametri batteriologici: Escherichia coli ed Enterococchi intestinali ritenuti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità indicatori specifici di contaminazione fecale. Le acque di balneazione sono classificate secondo 4 qualità previste dalla norma: Scarsa, Sufficiente, Buona, Eccellente. Le acque non balneabili sono individuate ad inizio stagione, per queste le amministrazioni comunali dovranno adottare diverse misure ad apertura della stagione balneare.

Balneabilità da Baia Domizia a Mondragone

Per quanto riguarda l’area costiera che va da Baia Domizia ad Ischitella, le acque risultano per la stragrande maggioranza balneabili, con classificazione blu – che sta per eccellente. In particolare, l’area di Baia Domizia si contraddistingue per la quasi totalità dell’eccellenza delle sue acque. Fatta eccezione per un unico tratto, confinante con il Lazio e corrispondente alla foce del fiume Garigliano. In quest’area, infatti, la classificazione del mare è rosso e giallo (scarsa e insufficiente), quindi è vietato fare il bagno. Acque eccellenti anche a Mondragone. Qui, infatti, l’unico tratto non balneabile corrisponde alla foce del Torrente Savone.

Tratti balneabili Villaggio Coppola e Ischitella Lido

Stesso discorso vale per l’area di Castel Volturno: la zona costiera della pineta presenta la totale balneabilità. Eccezione fanno l’Oasi dei Variconi – che risulta essere area marino-protetta – e la darsena del – zona portuale debolmente inquinata. Per quanto riguarda Ischitella Lido, l’area è caratterizzata da litorale sabbioso con presenza di manufatti lungo la spiaggia. Presenza di pineta verso l’interno ed a seguire discreta urbanizzazione. Dunque l’acqua di balneazione è debolmente influenzata dai Regi Lagni.