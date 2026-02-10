Bambina scopre di essere incinta di suo padre, l’uomo l’aveva violentata più volte

PUBBLICITÀ

Una bambina ha subito le violenze sessuali del padre ed è rimasta incinta. I ripetuti abusi sono stati scoperti perché perché la bimba è andata in ospedale dove è stato poi constatato che fosse incinta.

Considerata la sua giovanissima età, sono state subito avviate le indagini da parte degli agenti della polizia di Stato della Questura di Brescia che hanno poi scoperto che il padre l’avrebbe violentata ripetutamente.

L’uomo è stato arrestato.

La bambina da diversi giorni aveva dolori addominali. La madre, preoccupata, ha quindi deciso di portarla in ospedale per sottoporla ad accertamenti. E proprio questi, hanno permesso ai medici di constatare che la piccola fosse incinta.

Una scoperta sconcertante che ha portato gli operatori sanitari, soprattutto considerata l’età della piccola che non è stata resa nota, ad allertare immediatamente le forze dell’ordine che hanno aperto un’inchiesta.

Dagli elementi raccolti dagli inquirenti, è stato possibile scoprire che il padre avrebbe circuito la figlia e poi l’avrebbe obbligata a subire rapporti sessuali. L’uomo è stato arrestato, così come richiesto dalla Procura di Brescia e disposto dal giudice per le indagini preliminari e trasferito nel carcere Canton Mombello di Brescia dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Alla piccola, invece, saranno forniti tutti i supporti psicologici necessari ad affrontare quanto subito.