Barbara D’Urso da settembre avrà all’attivo solo il Pomeriggio di Canale 5, con ben due programmi in meno: Domenica Live e Non è la D’Urso sono stati chiusi. Sarà sostituita da Anna Tatangelo

Silvia Toffanin riproporrà il suo “Verissimo” anche di domenica e Anna Tatangelo ha accettato la conduzione di “Scene da un matrimonio”, lo storico programma che per anni è stato condotto da Davide Mengacci, e verrà riproposto in chiave moderna anche se non cambierà la sostanza. Anna Tatangelo si è difesa da chi ha parlato di una rivalità con la d’Urso. “Alcuni hanno detto che ho sostituito Barbara d’Urso la domenica pomeriggio. Ma i nostri sono programmi che non hanno nulla in comune, il mio sarà on the road, senza studio e ospiti!”

Anna Tatangelo è pronta per debuttare con Scene da un Matrimonio, il nuovo show di Canale5 che andrà in onda al posto di Domenica Live a partire da settembre, seguito poi dal doppio appuntamento con Verissimo. La cantante ha rotto il silenzio sul nuovo progetto televisivo, parlando anche di Barbara D’Urso.

Mediaset ha completamente rivoluzionato la domenica pomeriggio di Canale5, lasciando spazio ad un intrattenimento soft e al nuovo programma di Anna Tatangelo. La cantante, infatti, sarà al timone di Scene da un Matrimonio. Si tratta di uno show itinerante che racconta le emozioni del giorno più bello per le coppie che hanno deciso di convolare a nozze. “Il matrimonio, il sogno di due persone che si amano. Storie ed emozioni tutte da raccontare. È arrivato il momento di ricominciare a festeggiare. Io sono stata invitata e voi con me: Scene da un matrimonio a settembre su Canale 5”, questo è quanto recita lo spot del nuovo programma, che presenta la Tatangelo nelle esclusive vesti di presentatrice e inviata.