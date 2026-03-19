La storia di Mery a Le Iene, l’ex fidanzato l’accusa: “Lei era d’accordo con me”

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Dal furto delle borse di lusso al racconto in televisione: la vicenda di Marialaura Iovino, detta Mery, torna al centro dell’attenzione dopo il servizio andato in onda a Le Iene, dove la giovane ha ricostruito nuovi dettagli della relazione con l’ex fidanzato e del tradimento che l’ha segnata.

La storia era emersa nei giorni scorsi: alla vigilia del compleanno, mentre preparava un viaggio a Madrid regalatole dal compagno, Mery aveva scoperto la scomparsa di alcune borse di lusso – tra cui modelli Louis Vuitton, Gucci e Givenchy – poi ritrovate in vendita in un negozio vintage di Napoli. Da lì la denuncia e la scoperta che, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato proprio l’ex fidanzato a venderle.

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Nella puntata de Le Iene, però, la giovane ha aggiunto nuovi particolari sul loro rapporto, raccontando quanto l’uomo fosse riuscito a conquistare la fiducia non solo sua ma anche della famiglia, arrivando a convivere con loro. I due, ha spiegato, stavano progettando un futuro insieme, tra l’idea di acquistare una casa e il desiderio di avere un figlio. “Lui voleva aprirmi un centro estetico, diceva di metterci lui il capitale”. Uno stile di vita che, a suo dire, appariva agiato e senza problemi economici: “Spendevamo tantissimo di cene, 500, 600 euro a cena e lui faceva lo sborone”. La giovane ha poi mostrato un video in cui l’ex fidanzato, a pochi giorni dalla scoperta del furto, sarebbe stato ripreso in discoteca mentre corteggiava un’altra ragazza.

Il servizio ha dato spazio anche alla versione dell’uomo che – come dichiarato nel corso dell’intervista a Le Iene e al momento al vaglio degli inquirenti – ha fornito una ricostruzione completamente diversa dei fatti. Secondo quanto sostenuto, contribuiva alle spese familiari e avrebbe venduto le borse per mantenere uno stile di vita elevato e sostenere economicamente la relazione, arrivando a finanziare anche il viaggio a Madrid (costato in tutto 7600 euro) e le spese di San Valentino.

L’uomo ha inoltre affermato che la giovane fosse a conoscenza della vendita degli oggetti e ha mosso accuse personali nei confronti di Mery e della sua famiglia. Si tratta, però, di dichiarazioni che restano versioni contrapposte: sulla vicenda sono in corso accertamenti e saranno le indagini a chiarire responsabilità ed eventuali reati. Nel frattempo, per Mery resta soprattutto il peso umano della vicenda, già espresso nei giorni scorsi: la ferita più grande, ha ribadito, non è stata la perdita economica, ma il tradimento di una persona con cui immaginava un futuro.