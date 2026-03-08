PUBBLICITÀ
Basista nella rapina al centro scommesse, arrestata 25enne della provincia di Napoli

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Dovranno rispondere di rapina aggravata cinque persone arrestate oggi dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sassuolo e di Vignola per tre distinti colpi in un centro scommesse a Vignola, nel Modenese (ottobre 2023, 5 marzo 2025 e 4 febbraio 2026).

I cinque sono destinatari di misure cautelari in carcere e arresti domiciliari emesse dal Gip su richiesta della Procura modenese. È ai domiciliari una giovane di 25 anni, originaria della provincia di Napoli e residente nel vignolese, dipendente del centro scommesse, che – a quanto emerso dalle indagini – ha ricoperto il ruolo di basista, fornendo informazioni per le rapine.

Gli altri indagati sono un 34enne campano, residente nel Modenese, fidanzato della basista, ideatore e organizzatore delle rapine, che avrebbe anche procurato l’arma usata e avrebbe partecipato ai colpi del 30 ottobre 2023 e del 5 marzo 2025, già detenuto in carcere; un 33enne, originario di Salerno e residente nel Bolognese, considerato l’esecutore materiale delle rapine del 4 febbraio 2026 e del 5 marzo 2025, già detenuto in carcere. Sono stati arrestati anche un 32enne modenese, che avrebbe fornito supporto logistico conducendo i veicoli e partecipando alla rapina del 5 marzo 2025 e un 58enne, originario della provincia di Napoli e residente nel modenese, che pure avrebbe fornito supporto logistico e custodito parte del denaro provento delle rapine. Quest’ultimo è ai domiciliari.

Le contestazioni ai cinque riguardano episodi di rapina aggravata perché commessa con armi, in modo travisato e da più persone riunite, mentre due indagati rispondono anche di detenzione illecita di arma da fuoco e l’uomo di 34 anni risponde anche di ricettazione, per avere ricevuto la pistola utilizzata nell’ultima rapina, provento di un furto in abitazione commesso a Savigno (Bologna) nel mese di ottobre 2025. Le indagini sono scattate con l’individuazione dei responsabili dell’ultima rapina, il 4 febbraio di quest’anno, per poi risalire agli altri colpi.

