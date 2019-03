Batterie per smartphone “pezzottate” e pericolose: maxi sequestro in Campania

Batterie per smartphone e tablet contraffatte, cover e attrezzatura per riparazione dei componenti elettronici e cover per cellulari sono stati sequestrati in un deposito a Sirignano. Il blitz è stato compiuto dalla Guardia di Finanza di Avellino. In totale sono stati apposti i sigilli per ben 21.344 prodotti – per un valore di circa 600.000 euro – e constatato che i due lavoratori presenti erano totalmente “in nero”. In particolare, all’interno del locale sono state rinvenute batterie al litio per smartphone e tablet, attrezzatura per riparazione dei componenti elettronici e cover per cellulari, catalogate per marche e contenute all’interno di cartoncini bianchi, prive delle confezioni originarie, che venivano commercializzate online attraverso famose piattaforme di ecommerce.

Le batterie prive di marchi, venivano acquistate dalla Cina per poi essere rivendute dopo avervi applicato adesivi riportanti i loghi contraffatti di noti brand del settore (Amazon Kindle, Huawei, Asus, NGM, Samsung, Acer, Wiko, Xiaomi, Weizu). Il titolare della ditta è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino per vendita di materiale contraffatto e ricettazione, segnalato alla Camera di Commercio per la vendita di prodotti privi delle indicazione obbligatorie e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per l’utilizzo della manodopera “in nero”. Le sanzioni comminate ammontano ad un totale di 687.000 euro.