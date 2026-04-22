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Beffa Lukaku, nuovo infortunio per l’attaccante durante il recupero in Belgio

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Beffa Lukaku, nuovo infortunio per l'attaccante durante il recupero in Belgio
Beffa Lukaku, nuovo infortunio per l'attaccante durante il recupero in Belgio
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Non è sicuramente un momento fortunato quello di Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da HNL in Belgio, infatti, l’attaccante ancora di proprietà del Napoli si sarebbe nuovamente fatto male – stavolta alla caviglia destra – mentre si allenava questa mattina in patria.

Beffa Lukaku, nuovo infortunio per l’attaccante durante il recupero in Belgio

Le immagini condivise dalla testata belga non lasciano troppi dubbi: Big Rom aveva cominciato da poco il lavoro di riscaldamento insieme con Peter Gors di MoveToCure, che da giorni sta seguendo il suo lavoro di riatletizzazione lontano da Napoli, ma la sgambata è durata pochissimo. In meno di un’ora ha dovuto lasciare il campo di Bosuil per fare ritorno a casa.

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Sicuramente non ottime notizie per Lukaku, che lunedì aveva fatto ritorno a Napoli solo per qualche ora: il breve confronto con la società e la decisione di tornare immediatamente in Belgio per concludere il percorso di lavoro.

Il problema al piede potrebbe prolungare ancora il suo recupero. Il club azzurro lo attende tra un paio di settimane al rientro.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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