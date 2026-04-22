Non è sicuramente un momento fortunato quello di Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da HNL in Belgio, infatti, l’attaccante ancora di proprietà del Napoli si sarebbe nuovamente fatto male – stavolta alla caviglia destra – mentre si allenava questa mattina in patria.
Beffa Lukaku, nuovo infortunio per l’attaccante durante il recupero in Belgio
Le immagini condivise dalla testata belga non lasciano troppi dubbi: Big Rom aveva cominciato da poco il lavoro di riscaldamento insieme con Peter Gors di MoveToCure, che da giorni sta seguendo il suo lavoro di riatletizzazione lontano da Napoli, ma la sgambata è durata pochissimo. In meno di un’ora ha dovuto lasciare il campo di Bosuil per fare ritorno a casa.
Sicuramente non ottime notizie per Lukaku, che lunedì aveva fatto ritorno a Napoli solo per qualche ora: il breve confronto con la società e la decisione di tornare immediatamente in Belgio per concludere il percorso di lavoro.
Il problema al piede potrebbe prolungare ancora il suo recupero. Il club azzurro lo attende tra un paio di settimane al rientro.