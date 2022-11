“Belen ha perso il nostro primo figlio”, la confessione di Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez hanno perso un figlio prima della nascita di Luna Marì. La confessione choc è arrivata nella casa del Grande Fratello Vip. L’hair stylist si è aperto con alcuni concorrenti durante una chiacchierata in giardino: “Luna l’abbiamo fatta dopo cinque mesi che stavamo insieme. Come è nata l’idea di fare un figlio? Lei si è presentata con il test ma io ho pensato che lei non lo volesse. Ne parlo con mia madre e le dico che Belen è incinta”.

Le parole di Spinalbanese non sono chiare, ma si intuisce che alla scoperta della gravidanza tra lui e Belen sia nata una discussione. È poi la mamma dei Antonino a convincerlo a tornare da Belen per far pace. Poco dopo, poi, la terribile notizia: “Mamma mi dice di tornare da lei e credo che non mi volesse aprire, faccio molta fatica ad entrare. Appena entrato le spiego tutto e perde il figlio dopo tre giorni e poi dentro di noi è scattata la voglia“. Così dopo poche settimane Belen rimane nuovamente incinta di Luna Marì.