PUBBLICITÀ
HomeCronacaTragedia nel Napoletano, Benedetto muore dopo la caduta dall'albero
CronacaCronaca locale

Tragedia nel Napoletano, Benedetto muore dopo la caduta dall’albero

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Tragedia nel Napoletano, Benedetto muore dopo la caduta dall'albero
Tragedia nel Napoletano, Benedetto muore dopo la caduta dall'albero
PUBBLICITÀ

Benedetto Cinque ha perso la vita dopo essere precipitato da un albero. Domenica pomeriggio, nella frazione Massaquano di Vico Equense. La vittima 35enne è precipitata per diversi metri finendo in una scarpata sottostante il proprio fondo agricolo. Solo in serata, i vigili del fuoco e il soccorso alpino e speleologico sono riusciti a recuperarne il corpo senza vita. Sull’episodio indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Bendetto lascia la moglie e tre figli.

Il cordoglio per Benedetto Cinque

“Una Notizia che non Vorresti mai ricevere che ti lascia senza fiato Purtroppo Lascia la Vita terrena il Nostro Amico Benedetto Cinque a soli 35 anni. Un Ragazzo per Bene dai Sani Principi: Sociali, Familiari, Etici Religiosi amante della Cultura Rurale. Il Presidente del Circolo Cacciatori Francesco Somma insieme ai Soci del Circolo esprimono il proprio cordoglio e vicinanza alla famiglia del socio scomparso, sottolineando il nostro profondo dolore. Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia, della moglie e dei tre bambini in questo momento di immensa sofferenza. Riposa in Pace”

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati