Biden avverte Putin sull’uso di armi nucleari: “La risposta sarebbe consequenziale”

Joe Biden ha avvertito il presidente russo Vladmir Putin sull’uso di armi nucleari o chimiche. “Non farlo, non farlo. Se lo facessi il volto della guerra cambierebbe”, afferma l’Inquilino della Casa Bianca in un’intervista a 60 Minutes di cui sono stati diffusi degli estratti. E su quale potrebbe essere la risposta americana risponde: “Sarebbe consequenziale”.

La Russia farà di tutto per porre fine al conflitto in Ucraina “il più rapidamente possibile”, ma Kiev si “rifiuta di negoziare”, è la versione che intanto Putin presentava a Samarcanda in Uzbekistan. La risposta di Kiev è arrivata dal consigliere di Zelensky, Mykhailo Podolyak: “La ‘risoluzione del conflitto’ è estremamente semplice. Ritiro immediato delle truppe russe dall’intero territorio ucraino”.

LA POSIZIONE DELLA GERMANIA E DELL’INGHILTERRA

“Le conversazioni telefoniche avute con Vladimir Putin dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina hanno avuto “sempre toni amichevoli” anche se vi erano “posizioni molto, molto contrastanti, enormemente differenti”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, in un’intervista alla radio pubblica Deutschlandfunk che verrà trasmessa domani, in cui ha raccontato dettagli del recente colloquio avuto con il presidente russo, martedì scorso Scholz ha ribadito la necessità di una soluzione diplomatica della guerra, che comprenda, quanto prima, un cessate il fuoco e il ritiro completo delle truppe russe con il rispetto dell’integrità territoriale e della sovranità ucraina.

Davanti all’avanzata ucraina, i russi difendono ostinatamente le conquista territoriali fatte in Donbass ma non è chiaro se hanno “sufficienti forze e il morale adeguato” a resistere ad un altro assalto concertato degli ucraini. È quanto si legge nell’ultimo rapporto dell’intelligence britannica. “Ogni sostanziale perdita di territorio in Luhansk minerebbe in modo certo la strategia russa”, conclude il rapporto.