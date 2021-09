Bimbo di 3 anni investito da un Suv a Cervinara. Ora è in prognosi riservata. L’incidente si è verificato in via Murillo, davanti agli occhi della madre. L’automobilista alla guida della Jeep Renegade, si è immediatamente fermata per soccorrere il bambino che è stato trasportato dal 118 in codice rosso all’ospedale “Rummo” di Benevento e giudicato con prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, anche per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Sotto choc la mamma del piccolo e la donna alla guida del Suv.

RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.