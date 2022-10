Bimbo sotto choc dopo i fuochi d’artificio a Giugliano: “Perdita di coscienza e tremori”

Terrore allo stato puro quello vissuto da un bambino di Giugliano. Il piccolo, come denuncia l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, stava dormendo serenamente quando è stato brutalmente svegliato dai fuochi d’artificio sparati da un ristorante vicino casa sua. I genitori, vedendo il figlio in stato di choc, sono stati constretti a chiamare il 118. La famiglia ha ora intenzione di procedere alla denuncia.

La denuncia di Nessuno tocchi Ippocrate

“Bambino in stato di shock! (Perdita di coscienza e tremori) da segnalazione pervenutaci sembra che stanotte intorno alle ore 1.30 siano partiti dei fuochi d’artificio dal ristorante a Giugliano in Campania dove era in corso un ricevimento.

Naturalmente sottolineamo il fatto che il sindaco di Giugliano ha emesso una ordinanza che vieta l’uso dei fuochi d’artificio in tutto il territorio comunale.

A seguito di questi spari, più fragorosi dei comuni fuochi pirotecnici, giunge una chiamata al 118 per bambino di 4 anni, che dormiva a casa sua, in forte stato di agitazione e rilascio sfinterico in seguito al risveglio traumatico. Da quanto ci riferisce il padre, in contatto con noi, il bambino è ancora sotto shock. La famiglia ha intenzione di procedere alla denuncia.

Nessuno tocchi Ippocrate si è sempre battuta contro l’uso dei fuochi pirotecnici estremamente pericolosi sia per chi li maneggia che per chi li ascolta ,ad esempio animali domestici, ma ancora più grave, come in questo caso, un bambino che è stato svegliato dal sonno nel modo peggiore, ci auguriamo che questa anima innocente non porti con se strascichi di questa ‘brutta notte'”.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Acerra, batterie di fuochi d’artificio accesi fino a tarda notte: “Chi deve controllare?” [ARTICOLO 10/10/2022]

Acerra, è allarme per i rumori molesti provenienti dall’esposizione di fuochi pirotecnici. Accade di notte in diverse zone della città, tra cui: zona Parco novecento, piazzale dei Martiri, quartiere Madonnelle, parco Gravina, rione Gescal. Ormai una consuetudine quella dell’uso incontrollato delle cosiddette batterie pirotecniche usate per diverse occasioni come compleanni, matrimoni, ricorrenze e soprattutto liberazione di detenuti. Le stesse batterie sono a libera vendita e possono essere acquistate da privati, nel rispetto nelle norme di utilizzo in categoria F2. Spesso chi accende questo tipo di fuoco pirotecnico, però, non rispetta le norme sulla sicurezza riguardo la distanza dalle case e dalle persone.

L’accensione dei fuochi, spesso dopo la mezzanotte, disturbano anche il riposo dei residenti. Ulteriori disagi vengono arrecati anche ai piccoli animali domestici. La combustione della polvere nera genera una reazione di ossidoriduzione, generando più sostanze chimiche, quali carbonato di potassio, solfato, solfuro, carbonato di ammonio, biossido di carbonio, monossido di carbonio. Un’ordinanza del 2018 vieta l’utilizzo di suddetti fuochi su tutto il territorio. La polizia municipale come disposto nell’ordinanza è assegnato il compito di vigilare e controllare. Ma ad Acerra dopo la mezzanotte è sempre festa, si continua a sparare, e nessuno interviene.