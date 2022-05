Blanco palpeggiato da una fan, il video fa il giro dei social: “E’ violenza sessuale”

Lo scorso sabato, 21 maggio, è finalmente tornato in scena – dopo due anni di pandemia – il concertone di Radio Italia Live a piazza Duomo a Milano.

L’episodio spiacevole al concertone di Radio Italia Live

Com’era prevedibile, è stato un grande successo, anche se uno spiacevole episodio ha fatto ombra all’entusiasmo generale. Sui social, infatti, sta girando un video dell’ultima parte dell’evento, quella in cui ad esibirsi è il giovanissimo Blanco, 19 anni. Nel filmato l’artista è intento a cantare Notti in bianco tra la folla di fan adoranti. Il cantante si trova vicinissimo al pubblico e nel muoversi incrocia, stringe tantissime mani. Ad un certo punto, però, l’inquadrata riprende la mano di una ragazza. Questa prima gli accarezza l’addome, poi gli poggia spudoratamente il palmo in mezzo alle gambe.

Blanco e la violenza sessuale

Il video è stato diffuso da un’utente su TikTok. La ragazza ha ripreso l’intera scena: “Grazie alla ragazza che ha messo la mano sul ca**o di Blanco rovinandomi il video dove lui prende per mano il mio ragazzo”. Su Twitter le immagini sono diventate virali in poco tempo e gli utenti lanciano un’accusa precisa: “Questa è una molestia”. Vorrei sottolineare che non è molestia. È violenza sessuale. È violenza sessuale ‘ogni volta che viene compiuto un qualsiasi atto che consiste in un contatto corporeo’. Parlare di molestia sminuisce quel gesto”, scrive un utente. “La questione di Blanco dimostra che il concetto di molestia è ancora poco chiaro in alcune persone. Dimostra la poca empatia verso l’essere umano in generale. Se non c’è consenso, che tu sia donna oppure uomo, è una molestia. non c’è molto da dire”, continua un altro.

Ancora nessun commento dal giovane artista

A prescindere dalla definizione, l’intero mondo social si è rivoltato contro l’accaduto condannando il gesto e prendendo le parti del giovane artista. Nel frattempo, Blanco non ha ancora espresso alcun commento in merito alla vicenda. In compenso, però, ha pubblicato un video in cui canta sfrenato cirocondato dai fan.