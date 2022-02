Sanremo, Blanco dedica la vittoria da ‘Brividi’ alla fidanzata: chi è Giulia Lisioli

Blanco ha dedicato la propria vittoria a Giulia Lisioli, sua fidanzata. “Blanchitobebe”, infatti, non è single, ma è impegnato in una relazione da circa un anno e mezzo. A «farlo impazzire» è Giulia Lisioli, 23 anni. Ecco chi è la ragazza che il cantante quasi 19enne è corso a baciare in platea dopo il trionfo accanto a Mahmood con la canzone “Brividi”.

«L’ho conosciuta – aveva raccontato Blanco in un’intervista a Radio Deejay riferendosi alla fidanzata – in un momento della mia vita in cui non facevo ancora questo. A lei del fatto che faccio musica, delle canzoni, non frega niente». «Mi prendo cura di lei sempre – aveva aggiunto su Rolling Stone – Se fai una cosa, falla con passione, fino in fondo. Se ti metti con una ragazza, fallo perché la ami e perché provi quella pulsione carnale. E lo stesso vale per la vita». Di Giulia si sa poco: frequenta il Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli” di Brescia e con Blanco forma una coppia affiatata.

Chi sono Mahmood e Blanco

Chi è Mahmood – Il suo vero nome è Alessandro Mahmoud. Il rapper milanese, nato il 12 settembre 1992, ha origini egiziane, ma ha sempre vissuto a Milano. Nel 2018 ha partecipato a Sanremo Giovani, portando il brano Dimentico che ha riscosso particolare successo, essendo un accattivante mix di elettronica, r&b e soul. È anche stato concorrente del talent show X Factor 6, esperienza durata appena una settimana. Nel 2019, invece, ha trionfato con “Soldi” al Festival di Sanremo. Ha pubblicato due album: Gioventù bruciata, nel 2019; Ghettolimpo, nel 2021.

Chi è Blanco – Pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, classe 2003, nasce a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia. Ha vissuto gran parte dell’infanzia tra il paese nativo, Brescia e Desenzano del Garda, dove ha frequentato la scuola. Ha giocato a calcio, per poi coltivare la sua passione per la musica. Da piccolo ascoltava Lucio Battisti, Lucio Dalla e Pino Daniele grazie al padre. Durante l’adolescenza si è poi avvicinato al mondo dell’hip hop e, accanto a Mahmood ha calcato il palco dell’Ariston per l’edizione 72 del Festival.