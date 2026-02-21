PUBBLICITÀ
Blitz ai Quartieri Spagnoli, preso il ras Sammarco: sparò contro la caserma Pastrengo

L’attenzione sulla zona che va dai Quartieri Spagnoli al Pallonetto di Santa Lucia resta alta. Ne è testimonianza diretta il blitz messo a segno dagli agenti della sezione investigativa del commissariato di Montecalvario che hanno arrestato il 27enne Vincenzo Sammarco. Non si tratta di un personaggio qualsiasi ma di colui che sparò contro la caserma Pastrengo a poche ore dalla morte di Ugo Russo, ucciso a Santa Lucia da un carabiniere a cui poco prima aveva tentato di derubare un orologio.

Il blitz è scattato nella zona della ‘Parrocchiella’, la stessa dov’è poche settimane fa è stato ferito Ciro Basile e la stessa collegata al ferimento di Francesco Pio Bianco, figlio della tiktoker Rita De Crescenzo. Sammarco è stato notato in strada dagli agenti che lo hanno subito bloccato: l’uomo aveva con sé una pistola Browning calibro 6,35 con colpi già in canna. Un’arma dunque pronta a sparare.

L’arma è stata subito sequestrata e verrà analizzata dalla Scientifica per capire se sia stata già utilizzata in precedenti raid armati. Sammarco invece è stato arrestato in attesa dell’udienza di convalida.

