Blitz al murale di Maradona, sequestrate tutte le magliette e i gadget esposti

La Polizia Municipale di Napoli ha sequestrato tutto il materiale presente nella zona dove si trova il murale di Maradona, ai Quartieri Spagnoli, meta ogni anno di migliaia di visitatori.

Sono stati sequestrati magliette e gadget mentre è stata coperta la cappella dove si trovano i vari cimeli e le statue dedicate all’ex campione del Napoli.

A rimanere scoperto solo il grande murales che raffigura Maradona e un’altra statua alta 6 metri, donata recentemente da un artista argentino.

Sul posto molti turisti si sono chiesti cosa stesse succedendo. L’accesso all’area è stato interdetto.