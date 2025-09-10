Blitz anti sosta abusiva a Giugliano, rimossi 20 paletti in tre zone della città

PUBBLICITÀ

Al fine di migliorare il decoro urbano e la sicurezza stradale, personale della Polizia Municipale di Giugliano e del Settore Manutenzione dell’Ente, mediante l’ausilio di mezzi d’opera, hanno effettuato una serie di interventi sul territorio.

In particolare in via Padre P. Vasca (traversa di Corso Campano) sono stati rimossi dieci paletti abusivi in ferro. Durante le operazioni sono stati sanzionati quattro veicoli per divieto di sosta e due veicoli per mancanza di copertura assicurativa, per un totale di quasi 2.000 euro di sanzioni elevate.

In via Vastarella sono stati rimossi sette paletti abusivi in ferro.

In via P. Mascagni sono stati rimossi tre paletti abusivi, numerose piante e fioriere in cemento che invadevano pericolosamente la carreggiata.

Seguiranno nuovi interventi, in sinergia con le altre articolazioni del Comune, al fine di reprimere illegittime occupazioni della carreggiata con paletti e fioriere che limitano le corsie di marcia e mettono a repentaglio la sicurezza stradale, in quanto non sono idonee ad essere allocate sulle strade pubbliche.