Bolletta del gas da quasi un milione di euro, la denuncia dell’imprenditore campano

Una bolletta ‘choc’ quella che si è visto recapitare Francesco Franzese, CEO de La Fiammante di Buccino. L’imprenditore conserviero, in piena campagna per la produzione di conserve di pomodori, ha pubblicato su Facebook la foto con due bollette relative a luglio 2021 e luglio 2022. La prima, quella rilasente a un anno fa, corrisponde a circa 120mila euro. La seconda, invece, ammonta a ben 978mila euro.

“Mentre i nostri politici litigano per una poltrona calda, gli imprenditori sono lasciati soli in mezzo alla giungla energetica. Per lavorare 15 giorni di luglio, mi tocca pagare una bolletta di gas di 978.000,00 a fronte di circa 120.000 dello scorso anno (per 20 giorni di lavoro). Non era meglio andare al mare?” scrive l’imprenditore a contorno della foto.