Bombe della camorra trovate a Cardito, assolto e scarcerato Polito

Il pubblico ministero aveva chiesto per lui cinque anni di carcere. E invece il gip di Napoli nord Iaselli ha disposto per lui la scarcerazione assolvendolo. Carmine Polito, arrestato lo scorso gennaio a Cardito perchè trovato in possesso di un ordigno contenente chiodi metallici, è stato scagionato da ogni accusa. Merito delle argomentazioni del suo legale, l’avvocato Michele Caiafa, che è riuscito a sostenere fino in fondo la posizione del suo assistito. L’uomo, durante l’intervento dei carabinieri, era ristretto ai domiciliari. Il 40enne fu arrestato anche per detenzione di droga a fini di spaccio: oltre agli esplosivi nascondeva in casa mezzo chilo di marijuana e 83 grammi di hashish. Il ritrovamento avvenne durante controlli dei carabinieri della compagnia di Casoria nelle cittadine di Cardito e Afragola con decine di pattuglie e con le unità cinofile del nucleo di Sarno. Accuse andate tutte in frantumi.