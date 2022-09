Bonus da 150 euro, le modalità di accredito per disoccupati e pensionati

Il bonus da 150 euro sarà accreditato anche ai lavoratori disoccupati e pensionati. Per gli anziani l’indennità verrà accredita automaticamente dall’Inps a novembre. Bisognerà, però, essere residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, così come per i trattamenti di accompagnamento alla pensione, e di reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi, non superiore per il 2021 a 20mila euro. L’istituto previdenziale erogherà i 150 euro anche ai disoccupati che a novembre percepiranno la Naspi e a coloro che nel 2022 hanno l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.

BONUS DA 150 EURO E IL TETTO DEL REDDITO

Il nuovo bonus una tantum da 150 euro è stato introdotto dal governo e arriverà da novembre a quasi 22 milioni di italiani, dai dipendenti ai pensionati, dai co.co.co a colf e badanti. E’ quanto prevede il dl aiuti ter, in attesa di essere pubblicato in Gazzetta, che stanzia circa 3,2 miliardi per il sussidio. Il bonus, diversamente da quello da 200 euro, abbassa il tetto del reddito da 35mila a 20mila. Sulla misura resta tuttavia il nodo autonomi, categoria che ancora attende di ricevere il precedente sussidio.

BONUS TRASPORTI

Arrivano anche nuovi stanziamenti per il bonus trasporti, il contributo da 60 euro per l’acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici. In particolare, il Fondo nato con il primo decreto Aiuti è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2022. Il voucher, riconosciuto alle persone con reddito annuo inferiore a 35mila euro, potrà essere richiesto fino a dicembre. Secondo i dati del ministero del Lavoro, finora i bonus emessi sono stati circa 730mila.