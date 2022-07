Bonus 200 euro, c’è l’ipotesi della proroga anche ad agosto

Nel prossimo decreto aiuti si lavora – in chiave anti-inflazione – al possibile rinnovo del bonus da 200 euro già previsto dal precedente decreto oppure, in alternativa, ad un taglio dell’Iva su alcuni beni di largo consumo. Il contributo una tantum da 200 euro, ora in arrivo con le buste paga di luglio e che potrebbe essere rinnovato per un altro mese, nella versione del decreto di luglio costa circa 6,8 miliardi di euro. Non è invece ancora chiaro quanto potrebbe costare l’eventuale taglio dell’Iva. La coperta dei fondi è corta e il governo Draghi, dopo le dimissioni del presidente del Consiglio, è in carica solo per gli affari correnti. Ma partiti e ministri premono sul ministero dell’Economia per far inserire nel nuovo decreto Aiuti, atteso per fine luglio o inizio agosto, almeno un nuovo intervento a favore delle classi medio-basse per contrastare il caro-vita. Intervento che si somma alla proroga del taglio delle bollette e agli aiuti alle imprese energivore.

L’ipotesi proroga del bonus 200 euro

Si ragiona quindi su uno di questi due interventi: la proroga del bonus 200 euro o un taglio dell’Iva sui beni di largo consumo. Già inserire uno dei due sarà complicato, perché il governo deve trovare la quantità maggiore di risorse nel bilancio dello Stato senza ricorrere ad alcuno scostamento di bilancio, impossibile da varare a Camere sciolte. Non solo, anche senza aumentare le tasse (a partire da quella sugli extraprofitti delle aziende energetiche), opzione non del tutto impossibile, ma altrettanto complessa. Il rinnovo del bonus 200 euro consisterebbe nel garantire un nuovo contributo, probabilmente per un’altra mensilità più che spalmato nel corso di vari mesi, come si era ipotizzato prima che cadesse il governo Draghi. Ne beneficerebbero quindi lavoratori, pensionati, disoccupati, collaboratori, percettori del Reddito di cittadinanza e autonomi, mantenendo probabilmente la soglia di reddito entro i 35mila euro annui. Il tutto mentre la prima tranche è stata già ricevuta dai pensionati e da molti beneficiari del Reddito, mentre gli altri devono attendere tra agosto e fine anno, a seconda della categoria a cui appartengono.