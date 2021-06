Bonus baby-sitter e centri estivi, previsti contributi settimanali da 100 euro

Prevista la possibilità di uno o più bonus per servizi di baby-sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia. La somma arriverà fino a un massimo di 100 euro settimanali per nucleo familiare, per i genitori di figli conviventi. I benefici del contributo erogato dall’Inps spettano in presenza di figli conviventi minori di anni 14. Così come in presenza di figli disabili in situazione di gravità accertata a prescindere dall’età del figlio.

Il bonus erogato per la comprovata iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato, in alternativa al bonus baby-sitting, direttamente al richiedente. La domanda per il bonus centri estivi potrà essere presentata entro il 15 luglio 2021. La richiesta dovrà fare riferimento alle settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30 giugno 2021.

CHI POTRA’ CHIEDERE I BONUS

Dunque i bonus per i servizi di baby-sitting i servizi integrativi per l’infanzia riguardano le seguenti tipologie di lavoratori. Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS. Lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Infine lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari. Tutte le informazioni sono state pubblicate sul sito dell’Inps.