Bonus da 200 euro, l’Inps pubblica il calendario dei pagamenti

Pagamento del bonus 200 euro, l’Inps pubblica il calendario degli accrediti. Il decreto-legge 17 maggio 2022 prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum a determinate categorie di soggetti.

Per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, sia riconosciuta, in via automatica, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro ai lavoratori dipendenti nel primo quadrimestre dell’anno 2022, che hanno beneficiato dell’esonero per almeno una mensilità.

LAVORATORI AGRICOLI E INVALIDI

Si evidenzia che l’erogazione della indennità ai sensi dell’articolo 31 per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato. Considerato che l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per i lavoratori a tempo determinato. L’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, al comma 10 prevede, infatti, la possibilità di compensare le prestazioni a carico dell’INPS, anticipate dai datori di lavoro agricolo, con i contributi previdenziali esclusivamente per i lavoratori a tempo indeterminato. L’esclusione dell’istituto della compensazione per tali rapporti di lavoro tiene conto dell’elevato ricorso alle prestazioni a tempo determinato e dell’elevata mobilità di tali lavoratori tra i diversi datori di lavoro agricoli.

Corresponsione di una indennità una tantum, pari a 200 euro, in favore dei soggetti residenti in Italia. Si tratta di titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022.

Gli interessati devono essere in possesso di un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro.

Il calendario dei pagamenti del bonus da 200 euro