Il bonus elettrodomestici parte a settembre, come richiederlo

Partirà a settembre il bonus elettrodomestici. Il richiedente che avrà ottenuto sulla piattaforma pagoPa il voucher per acquistare con lo sconto la lavatrice o il frigorifero dovrà spenderlo velocemente, pena la perdita. Si tratta delle novità della bozza di decreto interministeriale attuativo della norma della legge di Bilancio 2025.
La manovra 2025 prevedeva di far partire dallo scorso marzo l’incentivo all’acquisto, pari a uno sconto del 30% sul prezzo e fino a un massimo di 100 euro: 200, se l’Isee non supera 25mila euro. La legge assegnava infatti due mesi per l’emanazione del decreto applicativo.
Prima per via delle modifiche alla norma decise dal governo col decreto legge Bollette di aprile e poi per il lavoro di messa a punto del decreto attuativo. Che è alle battute finali, si apprende da fonti di governo secondo il Corriere della Sera.
Cosa si potrà comprare con il bonus
Il decreto conterrà un’elenco dettagliato delle tipologie di beni acquistabili delle relative classi energetiche, che non dovranno necessariamente essere di classe almeno pari a B, come prevedeva la norma della manovra, poi corretta col dl Bollette per evitare che l’agevolazione andasse a prodotti fatti in gran parte all’estero.
Lo sconto in fattura per il bonus elettrodomestici
Il bonus funzionerà come uno sconto in fattura che il venditore applicherà al cliente in possesso del relativo voucher chiesto e ottenuto sulla piattaforma pagoPa. La piattaforma incrocerà le diverse banche dati per verificare, per esempio, l’Isee di chi chiede il bonus con il tetto di 200 euro.