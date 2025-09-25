Bonus sport da 400 euro, pubblicata la lista degli ammessi

PUBBLICITÀ

La Regione Campania ha approvato le graduatorie per i bonus sport. I desinari sono i giovani atleti tra i 6 e i 15 anni che potranno partecipare ad attività sportive. Il contributo massimo è di 400 euro per ogni ragazzo e ragazza, con agevolazioni maggiori per le famiglie numerose. La misura è riservata ai minori residenti, le cui famiglie rientrano nelle fasce di reddito medio-basse, per il sostegno all’attività sportiva.

I controlli dell’Arus

L’ARUS ha effettuato controlli delle dichiarazioni rese dai beneficiari e/o dalle ASD/SSD anche presso le strutture utilizzate per l’attività sportiva, onde verificare la corrispondenza delle dichiarazioni rese in ordine sia all’attività sportiva offerta sia alle strutture utilizzate per la stessa.

È stata facoltà degli organi di controllo europei e dell’ARUS effettuare verifiche e visite anche senza preavviso in ogni fase della misura, al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate. Qualora gli organismi preposti rilevassero gravi irregolarità, l’ARUS si è riservata di decidere in merito al non riconoscimento del voucher sportivo concesso.

Eventuali irregolarità riscontrate e/o dichiarazioni mendaci, saranno segnalate alle autorità

competenti.