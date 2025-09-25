PUBBLICITÀ
HomeAttualità e SocietàBonus sport da 400 euro, pubblicata la lista degli ammessi
Attualità e Società

Bonus sport da 400 euro, pubblicata la lista degli ammessi

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Voucher Sportivo in Campania, 400 euro per ogni figlio requisiti per avere il beneficio
Voucher Sportivo in Campania, 400 euro per ogni figlio requisiti per avere il beneficio
PUBBLICITÀ

La Regione Campania ha approvato le graduatorie per i bonus sport. I desinari sono i giovani atleti tra i 6 e i 15 anni che potranno partecipare ad attività sportive. Il contributo massimo è di 400 euro per ogni ragazzo e ragazza, con agevolazioni maggiori per le famiglie numerose. La misura è riservata ai minori residenti, le cui famiglie rientrano nelle fasce di reddito medio-basse, per il sostegno all’attività sportiva.

I controlli dell’Arus

L’ARUS ha effettuato controlli delle dichiarazioni rese dai beneficiari e/o dalle ASD/SSD anche presso le strutture utilizzate per l’attività sportiva, onde verificare la corrispondenza delle dichiarazioni rese in ordine sia all’attività sportiva offerta sia alle strutture utilizzate per la stessa.

PUBBLICITÀ

È stata facoltà degli organi di controllo europei e dell’ARUS effettuare verifiche e visite anche senza preavviso in ogni fase della misura, al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate. Qualora gli organismi preposti rilevassero gravi irregolarità, l’ARUS si è riservata di decidere in merito al non riconoscimento del voucher sportivo concesso.
Eventuali irregolarità riscontrate e/o dichiarazioni mendaci, saranno segnalate alle autorità
competenti.

L’elenco degli ammessi

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati