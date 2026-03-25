Boom di relazione a 3 negli ultimi 25 anni, come cambiano gli italiani

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Rispetto a 25 anni fa gli italiani hanno allargato i propri confini anche nel sesso, più disinibito, anche se per i maschi meno precoce, e con la voglia di sperimentare nuove geometrie ma al tempo stesso hanno una predilezione per i rapporti stabili. A certificarlo è il rapporto “Il piacere degli italiani”.

“Come cambiano i costumi sessuali” del Censis su un campione rappresentativo di 1.000 italiani tra i 18 e i 60 anni a venticinque anni di distanza dall’ultima grande ricerca sui comportamenti sessuali degli italiani. Nel 2000 ad aver dichiarato di aver sperimentato rapporti a tre o più persone erano state lo 0,7% delle donne, nel 2025 il 6,8%.

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Le differenze tra uomini e donne

Per gli uomini, la quota è salita dal 3,2% del 2000 al 20,1% del 2025. Di contro l’80,4% degli italiani, tra i 18 ed i 60 anni, ha rapporti esclusivamente con la persona con cui ha una relazione stabile di coppia, il 12% solo con la o le persone che frequenta occasionalmente e il 6,2% con le persone con cui ha una relazione sessuale stabile e contemporaneamente con altri partner occasionali.

Il 67% degli italiani (il 63% uomini e il 71,2% donne) ritiene, inoltre, che nei rapporti di coppia che durano nel tempo non necessariamente prevale la noia, poiché è possibile prevenirla. Il 68,9% delle persone con relazione stabile è soddisfatto della propria vita sessuale, mentre il dato scende al 29,8% tra i single.