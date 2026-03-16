Boom di stile al parco Acacie: il barbiere dei calciatori di cui tutti parlano

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A Casavatore, nel cuore dell’area nord di Napoli, c’è un barbiere che ha trasformato forbici, talento e passione in un vero e proprio marchio di successo. Si chiama Roberto La Peruta, ha 27 anni ed è il titolare di un barber shop diventato ormai un punto di riferimento per il mondo del calcio. Il suo salone si trova in Piazza Alessandro Volta n.14, Casavatore – Parco delle Acacie, un luogo che oggi non è solo un negozio di acconciature, ma un vero punto d’incontro tra sport, stile e cultura urbana.

Roberto è conosciuto sempre più come “il barbiere dei calciatori”. Negli ultimi mesi diversi giocatori e squadre hanno fatto tappa nel suo barber shop durante i loro passaggi a Napoli e in Campania. Tra le visite più recenti ci sono stati i calciatori del Qarabağ FK, arrivati in città per la UEFA Champions League, ma anche giocatori legati a squadre come SSC Napoli, Torino FC, AC Cesena e US Avellino 1912. Solo la scorsa settimana, inoltre, hanno fatto visita al negozio anche alcuni calciatori del Giugliano Calcio 1928, squadra con cui Roberto ha un rapporto particolarmente stretto.

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Tra le amicizie nate grazie al calcio c’è quella con Murilo Mendes, conosciuto quattro anni fa durante il ritiro estivo del Virtus Francavilla Calcio a Francavilla, nel mese di agosto. Da quell’incontro è nato un rapporto di stima e amicizia che dura ancora oggi.

La storia di Roberto parte però da molto più lontano. A soli 13 anni entra nel mondo della barberia con una determinazione rara per la sua età. Dopo la formazione a Giugliano, inizia un lungo percorso fatto di sacrifici, gavetta e chilometri macinati tra diversi comuni della provincia napoletana. Ha lavorato, infatti, in numerosi barber shop tra la Cittadella, Casoria, San Pietro a Patierno, Somma Vesuviana e San Giovanni a Teduccio, costruendo giorno dopo giorno la sua identità professionale.

Con il tempo Roberto sviluppa uno stile personale molto riconoscibile e diventa uno specialista del “ciuffo graffiato”, un taglio moderno molto richiesto soprattutto dai calciatori e dai giovani. La sua capacità di unire tecnica, precisione e creatività lo porta a farsi conoscere sempre di più negli ambienti sportivi.

Grazie a questa crescita continua arrivano i primi contatti con il mondo del calcio professionistico. Da lì il passo è breve: Roberto diventa il barbiere di fiducia di numerosi atleti e negli anni ha avuto modo di lavorare con giocatori provenienti da club importanti come Benevento Calcio, SS Juve Stabia, Sorrento Calcio 1945, Palermo FC, Brescia Calcio e SS Arezzo.

Oggi il suo barber shop di Casavatore è molto più di un semplice salone: è un luogo dove sportivi, giovani e appassionati di stile si incontrano, condividono storie e trasformano un taglio di capelli in un momento di identità e personalità. Il percorso di Roberto La Peruta dimostra come passione, sacrificio e talento possano trasformare un mestiere tradizionale in una storia di successo moderna. E mentre il suo nome continua a girare negli spogliatoi e tra i calciatori, il suo negozio resta un punto fermo per chi cerca non solo un taglio, ma uno stile.

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