Fight for Naples arriva alla settima edizione sabato 24 gennaio dalle ore 16 al PalaEden di Edenlandia, diventata ormai la casa degli sport da combattimento con i numerosi eventi già organizzati nello storico parco di Fuorigrotta.

Fight for Naples, evento promosso da Luca Donadio e Gianluca Vorzillo con i patrocini di Federazione Pugilistica italiana e di FederKombat, è dedicato agli sport da ring attraverso discipline che uniscono tecnica, preparazione atletica e grande spettacolarità come la Boxe, K-1 rules kickboxing, Muay Thai nelle categorie dei Dilettanti, Semi Pro e Pro sia maschili e femminili.

Boxe, Kickboxing e Muay Thai: sabato 24 gennaio Edenlandia diventa la casa degli sport da combattimento

Il clou di questa settima edizione di Fight for Naples sarà in serata con il match valido per il titolo italiano K-1 Rules WAKO PRO nei 71,8 kg tra M’Hamsi Monsef (Ego Palestre) e Mattia Palumbo De Vivo (Eagles Team) a cui seguirà l’incontro di boxe Elite di Angelo Zaccariello, laureatosi campione italiano a Trieste, opposto a Riccardo Rispoli ( Marco Aurelio boxe ). A seguire anche l’esordio tra i professionisti di Marco Bevilacqua ( pugilistica Cardamone ) che combatterà nei 68 kg con Fabio Cavallucci.

Sarà anche l’occasione per la rivincita del match di boxe Elite tra Luca Santillo (Milleculure) e Domenico Di Meglio (Fight Gym Ischia), terminato con fermo medico nel precedente incontro. Grande attesa anche per la finale del torneo femminile “Fight For Naples” di boxe Elite nei 54 kg femminile che vedrà opposte Chiara D’Aniello (Pugilistica Salernitana) a Gabriela Laudano (Marcone Boxe). Le due atlete campane sono all’incontro conclusivo del torneo Fight For Naples iniziato a settembre: in palio la cintura F4N, oltre al premio e alla possibilità di accedere ad un match internazionale. Sempre in campo femminile il match di boxe Elite per Gabriela Laudano e Miriam Tommasone, atlete protagoniste del podio a Trieste nei recenti campionati italiani.

Altra finalissima sempre di boxe Elite ma nei 80 kg maschili tra Giovanni Frezza (Accademia dello Sport Pizzo) e Emilio De Biase (Pugilistica Di Luisa) e quello di boxe Semi Pro tra Roberto Auzino (ASD Cotena & Oliva Boxing Club) e Raffaele Manzo (Profighting Napoli Club).

Nel corso della giornata gli appassionati di sport da combattimento potranno seguire anche il match di Muay Thai Pro tra Elisa Fraioli (Roma) e Chiara Zoppi (Toscana) oltre a quelli di Muay Boxing Pro con Fahmi Ammar della Profighting Napoli e della campionessa italiana di K-1 rules kickboxing Pro Chiara Pagliuca nei 51 kg.