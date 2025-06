“Caf abusivo” per favorire l’immigrazione clandestina, in manette 5 napoletani

PUBBLICITÀ

Cinque persone, tutte originarie della provincia di Napoli, sono state arrestate con l’accusa di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina, sostituzione di persona e falsificazione di documenti privati. L’inchiesta, complessa e articolata, è stata condotta anche attraverso intercettazioni e analisi telematiche, avviate in seguito a una segnalazione della Prefettura di Livorno. Gli investigatori avevano notato un’anomala attività sul portale per le domande di regolarizzazione dei lavoratori stagionali extracomunitari, in particolare da parte di alcune aziende locali.

Le indagini hanno portato alla scoperta di un vero e proprio “CAF abusivo” e di una “centrale del lavoro” che, secondo gli inquirenti, avrebbe elaborato migliaia di richieste di ingresso in Italia per presunti lavoratori stranieri, utilizzando documenti falsi intestati a ignari rappresentanti legali di centinaia di aziende – ben 24 delle quali con sede nella provincia di Livorno.

Durante una perquisizione effettuata nel novembre 2024, in coincidenza con uno dei cosiddetti “click day”, i Carabinieri – su delega della Procura di Livorno – hanno sequestrato numerosi dispositivi elettronici (computer, hard disk, smartphone), timbri contraffatti riconducibili a enti pubblici e professionisti, centinaia di documenti di identità falsificati in formato digitale, oltre a copiosa documentazione cartacea artefatta.

Il sequestro ha di fatto impedito la trasmissione agli Uffici Territoriali del Governo, su scala nazionale, di decine di migliaia di richieste di assunzione fraudolente.

