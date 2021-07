Aveva 52 anni Crescenzo Paribello, l’uomo originario di Cardito trovato senza vita ieri pomeriggio in un campo agricolo alla periferia di Caivano. Secondo una prima ricostruzione, riporta Fanpage, Crescenzo sarebbe stato travolto da una serra mentre era al lavoro nei campi, forse dopo aver colpito la struttura con il trattore che stava guidando. Inutile il tentativo di rianimarlo da parte dei medici del 118, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sarà l’autopsia sul corpo ad accertare le cause del decesso.

I militari si sono occupati dei rilievi, la morte in base agli elementi fino ad ora raccolti sarebbe stata determinata da un incidente sul lavoro. Crescenzo Paribello era sposato e viveva a Frattaminore. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore su Facebook, dove viene ricordato come un gran lavoratore, nonché uomo sempre gentile e dai sani valori. Edera, scrive: “Buon viaggio Crescè”.