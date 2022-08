Calciomercato del Napoli, ore decisive per Cristiano Ronaldo e Ruiz

Gli ultimi giorni di calciomercato per il Napoli potrebbero essere molto concitate, infatti, dovrebbe arrivare gli epiloghi per la vicenda Cristiano Ronaldo e Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è ad un passo dal Paris Saint Germain, così i parigini sono pronti ad assicurarsi le prestazioni. Il trasferimento dovrebbe concretizzarsi per 25 milioni di euro, cifra bassa alla luce della scadenza di contratto al 2023.

Ormai la città è spaccata sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo e intanto le trattative proseguono tra il procuratore Jorge Mendes e Aurelio De Laurentiis. La trattativa porterebbe Victor Osimhen in Inghilterra per oltre cento milioni di euro mentre l’ingaggio del portoghese sarebbe pagato dal Manchester United. Da giorni Cristiano Ronaldo sta monopolizzando l’attenzione degli osservatori di calciomercato e tanta. Intanto l’Ajax sembra aver ormai ceduto, dopo l’ennesima offerta accetterà 100 milioni dai Red Devils in cambio di Antony e questo potrebbe influire sull’approdo di Ronaldo a Napoli